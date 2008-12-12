«Украинский страховой альянс» сменил бренд

ЗАО «Страховая компания «Украинский страховой альянс», начиная с 11 декабря т.г., будет называться ЗАО «Страховая компания «AXA Украина». Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, решение о переименовании является очередным плановым этапом стратегии бизнеса, после которого начнется изучение вопроса объединения СК «АХА Украина» (ранее СК «Украинский страховой альянс») и СК «АХА Страхование» (ранее СК «Веско»).

Справка УНИАН. Страховая компания «Украинский страховой альянс» работает на украинском рынке с 2001 года. Региональная сеть компании насчитывает 39 представительств во всех регионах Украины.

В середине ноября 2007 года АХА завершила сделку по приобретению 50%+1 акция СК «Веско» (сейчас страховая компания «АХА страхование») и СК «Украинский страховой альянс». Около 49% акций обеих страховых компаний принадлежит АКИБ «УкрСиббанк» (финансовая группа BNP Paribas).

Группа компаний AXA является одним из мировых лидеров в области финансовой защиты.

Согласно международным правилам финансовой отчетности (IFRS), доходы Группы в 2007 году составили 93,6 млрд. евро. К концу 2007 года в управлении компании находилось 1 трлн. 281 млрд. евро активов. Команда АХА насчитывает 165 тысяч работников и коммерческих партнеров.