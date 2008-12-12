Япония готова существенно увеличить помощь экономике

Японское правительство намерено увеличить ассигнования на стимулирование национальной экономики до 437 млрд. долл., чтобы предотвратить дальнейшую рецессию, сообщила в пятницу газета Yomiuri, не уточнив, насколько именно увеличен пакет помощи экономике, передает Рейтер.

Премьер-министр Японии Таро Асо должен объявить план поддержания экономики в пятницу.

В третьем квартале японская экономика скатилась в рецессию из-за снижения за рубежом спроса на японские товары. Аналитики опасаются, что второй по величине экономике мира грозит сокращение невиданной дотоле продолжительности.

Крупнейшие японские корпорации - такие как Sony и Canon - были вынуждены пойти на кардинальное сокращение штатов и объема инвестиций.

Как указывает газета, последний план спасения японской экономики предусматривает увеличение госрасходов на помощь потерявшим работу и сокращение налогов на экологичные автомобили.

Кроме этого, правительство расширит уже заявленный пакет мер по поддержанию экономики объемом 27 трлн. иен (295 млрд. долл.), который включал новые ассигнования на сумму 5 трлн. иен, выплаты семьям, снижение налоговых ставок на ипотечные кредиты, план спасения банков и помощь малому бизнесу.

Вдобавок к этому правительство намерено увеличить объем резервов, отложенных для упреждающей рекапитализации финансовых учреждений, до 12 трлн. иен (131 млрд. долл.) с 2 млрд. иен, сообщает газета.

По данным газеты, запланированная правительством помощь японской экономике в общей сложности составит 40 трлн. иен (437,1 млрд. долл.).

Увеличение помощи будет профинансировано за счет выделения дополнительных государственных средств. Увеличение бюджетных расходов должно быть одобрено парламентом в начале января. Тогда же состоится обсуждение бюджета на будущий финансовый год, который начнется с 1 апреля.