НБУ констатирует избыточное предложение валюты на межбанке – решил купить $100 миллионов

Национальный банк Украины сегодня, 5 января, проведет аукцион по покупке валюты объемом до 100 млн долл., сообщается на сайте регулятора.

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По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко, решение НБУ обусловлено избыточным предложением иностранной валюты, сформированным в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

«В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее», - отметил он.

По словам Пономаренко, аукцион позволит регулятору предотвратить чрезмерные колебания обменного курса и одновременно пополнить международные резервы.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка валюты по результатам валютных аукционов Национального банка Украины с начала 2016 года по состоянию на 29 декабря составила 1,55 млрд долл.