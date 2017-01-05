Гройсман рассказал о бюджете-2017 и многострадальной спецконфискации

Правительство в целях сохранения сбалансированности бюджета на 2017 год заложило в него только 12 млрд грн из 40 млрд грн предполагаемой спецконфискации арестованных средств режима Януковича из-за неопределенных перспектив принятия Верховной Радой закона о зачислении этих средств в бюджет.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Обратите внимание, мы заложили сравнительно незначительный ресурс: если сумма спецконфискации примерно 40 млрд грн, то только 12 из них мы заложили в бюджет как компенсацию его дефицита. При этом мы оптимистично смотрим на перспективу спецконфискации. Время идет, правовая система подходит к этому моменту, поэтому все средства должны быть возвращены туда, откуда они были украдены. А украдены они были из бюджета, и эти средства должны служить государству и людям», - сказал премьер.

По словам Гройсмана, обеспечить частичное покрытие дефицита бюджета поможет и реформа таможни.

«Да, там еще далеко до качественного наведения порядка, но уже те первые шаги, которые мы сделали, позволили в августе (2016 года - УНИАН) получить 1 миллиард, а в дальнейшем уже 2-2,5 миллиарда гривень перевыполнения планов получать ежемесячно в доходную часть бюджета», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман призвал парламент в январе вернуться к обсуждению и принятию законодательства, позволяющего решить вопрос спецконфискации в пользу государства средств, украденных окружением экс-президента Януковича в общем объеме 1,5 млрд долл.

Вопрос возвращения конфискованных средств в бюджет обсуждается с 2014 года. В июле 2014 года Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. Бывший в то время премьер-министром Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства как можно скорее, однако они так и не были возвращены.

В середине сентября 2016 года Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывал на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие. Более того, новый премьер - Владимир Гройсман - отмечал, что блокирование Верховной Радой процесса возврата в Украину украденных предыдущей властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда.

Однако вопрос до сих пор остается нерешенным.