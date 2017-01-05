Гривня на межбанке укрепилась до 26,33 за доллар

В четверг, 5 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,25/26,33 гривни/доллар против 26,60/26,67 гривни/доллар на открытии торгов, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5363/27,6201 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4371/0,4394 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,2856 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 154 сделки на сумму 71,28 миллиона долларов.