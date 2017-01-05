Минэкономразвития назвало плюсы снижения предельного уровня наличных расчетов в три раза

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Читайте такжеМинэкономразвития: уровень теневой экономики Украины снизился до 38% ВВП

«Детенизация будет происходить вследствие уменьшения возможностей легализации доходов (сомнительных или незаконных), в частности, путем операций по приобретению и продаже ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости. Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, превышающих текущие потребности потребителя», - говорится в сообщении.

При этом в Минэкономразвития отметили, что в случае оценки уровня теневой экономики по монетарному методу эффект от решения НБУ может составить до 4% ВВП.

«Решение не затронет интересы простых людей, поскольку более 90% ежедневных расходов украинцев сегодня меньше 50 тыс. грн. При этом нам удастся оздоровить экономику и финансовую систему Украины, что позволит избежать банковских шоков в будущем. Влияние такого решения на детенизацию также трудно переоценить», - передает пресс-служба Минэкономразвития слова министра Степана Кубива.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 4 января снизить предельный уровень наличных расчетов в сутки в 3 раза - со 150 тыс. до 50 тыс. грн.

С 1 сентября 2013 года в Украине действовали ограничения максимальной суммы наличных расчетов на уровне 10 тыс. грн - для расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня, 150 тыс. грн – для расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями) в течение одного дня за товары (работы, услуги) и между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению.