НБУ: В ноябре предложение валюты на межбанке росло

Предложение валюты на межбанковском валютном рынке Украины в ноябре возросло, но объем спроса был выше. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в пятницу на сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Ежедневные объемы предложения безналичной валюты возросли на 4,7%. Это содействовало снижению дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке, позволив НБУ уменьшить объем своих интервенций с 4,1 млрд. долл. в октябре до 3,4 млрд. долл. в ноябре", – отмечается в сообщении.

При этом указывается, что официальный курс гривни к доллару США на протяжении ноября изменился с 5,7604 до 6,7418 грн./долл.

По данным Нацбанка, объем золотовалютных резервов в ноябре увеличился на 820 млн. долл. (или 2,6%) - до 32,744 млрд. долл. (в эквиваленте). Кроме интервенций Нацбанка, на объем резервов повлияло, среди прочего, и поступление средств от Международного валютного фонда в размере около 4,5 млрд. долл.

По данным НБУ, на погашение и обслуживание внешнего государственного долга было направлено 126 млн. долл.

Также Нацбанк сообщает, что на конец ноября объем международных резервов позволял финансировать будущий импорт товаров и услуг в течение 4,4 месяцев и на 27,8% превышал монетарную базу.