Гривня за день укрепилась на 32 копейки - до 26,35 за доллар

В четверг, 5 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,26/26,35 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,6806/27,7755 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4420/0,4436 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2867 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 482 сделки на сумму 411,56 миллиона долларов.