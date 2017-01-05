Международные резервы Украины в 2016 году выросли на 17% - до 15,539 миллиарда долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, за декабрь резервы выросли на 1,8%.

Согласно сообщению, рост резервов в декабре обеспечен размещением ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму 550,4 миллиона долларов, а также 55,1 миллиона евро макрофинансовой помощи от Европейской комиссии.

Читайте такжеМеждународные резервы Украины составляют $15,7 миллиарда – НБУ

В то же время средства из резервов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте.

Всего за прошлый год международные резервы выросли на 2,2 миллиарда долларов США.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 декабря 2016 года составили 15,271 миллиарда долларов США, что на 1,6% меньше показателя на 1 ноября.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, – до 13,3 миллиарда долларов на 1 января 2016 года.