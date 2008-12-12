Moody`s снизило прогноз рейтингов России

Международное рейтинговое агентство Moody`s снизило прогноз ключевых рейтингов РФ до "стабильного" с "позитивного", сообщает РИА Новости.

Moody`s последним из трех крупнейших рейтинговых агентств предприняло негативное действие по рейтингу РФ.

Прогноз понижен по рейтингу "странового потолка" в иностранной валюте и по рейтингу правительственных облигаций в иностранной и национальной валютах.

Снижение прогноза обусловлено ростом давления на позицию по ликвидности из-за усугубления международного финансового кризиса, отмечается в сообщении.

При таких обстоятельствах вероятность, что Moody`s повысило бы суверенные рейтинги РФ в ближайшие 12-18 месяцев, значительно уменьшилась, констатирует агентство.

Тем не менее, "стабильный" прогноз отражает устойчивое кредитное положение РФ и говорит о благоприятном состоянии дел в России по сравнению с другими странами, рейтинги которых находятся в диапазоне "Ваа", говорится в сообщении. Рейтинги РФ находятся на уровне "Ваа1".

Напомним, Standard & Poors 23 октября снизило прогноз по суверенным кредитным рейтингам России со "стабильного" на "негативный", затем 10 ноября международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по суверенному рейтингу России (BBB+) на "негативный" со "стабильного". 24 октября Moody`s подтвердило "позитивный" прогноз по суверенным кредитным рейтингам РФ.

8 декабря Standard & Poor`s первым из всех агентств понизило и сами рейтинги РФ: долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте до уровня "ВВВ/А-3" с "ВВВ+/А-2". Прогноз остался "негативным". Агентство обосновало свои действия снижением международных резервов, следовательно, ухудшением позиции по ликвидности.

Рейтинги агентств в большинстве своем ориентировались на размер резервов, накопленных РФ, которые должны гарантировать стабильность стране.

Однако с августа 2008 года международные резервы России сократились с 583 млрд. долл до 455 млрд. долл , что составляет 74% потребностей во внешнем финансировании в 2009 года. Значительные объемы резервов были потрачены на поддержку курса национальной валюты на фоне оттока капитала, а также в связи с переоценкой валютных инструментов, входящих в состав резервов.

Фондовый рынок РФ на снижение рейтингов со стороны S&P не отреагировал и в тот день закрылся существенным ростом. Аналитики сообщали, что ожидания понижения рейтингов уже были заложены в цены торгуемых активов. Кроме того, рейтинги России пока находятся в инвестиционной категории, что позволяет инвестировать в бумаги страны и компаний, имеющих страновый потолок рейтинга, большому количеству инвесторов, в том числе крупнейшим компаниям мира и ряду суверенных фондов.

Дальнейшее снижение рейтингов и попадание их в спекулятивную категорию ограничит возможности инвесторов вкладывать в активы РФ, что уже может негативно сказаться на ситуации в стране, отмечают аналитики.

Реакция рынка

По мнению некоторых участников рынка, важно было дождаться решений именно агентства Moody`s, не менявшего прогноз рейтингов РФ на протяжении всей осени, которая была непростым периодом для экономики и финансовой системы в РФ.

Однако рынок пока серьезно не отреагировал на действия Moody`s - котировки продолжили снижение, начатое с утра. В настоящее время индекс ММВБ торгуется ниже уровня закрытия накануне на примерно 4% - на уровне 603 пунктов.

Снижение прогноза по рейтингу мало сказалось на динамике российского рынка в пятницу, отмечает портфельный менеджер инвесткомпании "Финам" Алексей Белкин. По его словам, все снижения рейтингов сейчас уже ожидаются рынком. На движение индексов сейчас в гораздо большей степени влияют западные торговые площадки и мировые цены на нефть, добавляет Алексей Белкин.