Фондовый рынок не реагирует на антикризисные меры - Astrum

Принятые вчера в первом чтении антикризисные законы, несмотря на свою разнородность, в целом несут позитив для украинской экономики через ослабление налоговой нагрузки для автопроизводителей, смягчение негативных эффектов от безработицы и пролонгирование кредитов для аграриев. В то же время, из-за своей неэффективности, отечественный фондовый рынок не реагирует на внутренние экономические новости.

Такое мнение высказал управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ в комментарии, переданном агентству УНИАН.

Как сообщил он, украинский фондовый рынок в четверг продолжил дрейфовать в нулевой зоне, активность на рынке была минимальной. По этой причине, отмечает эксперт, не исключается отсутствие сегодня реакции рынка на положительные эффекты от принятия в первом чтении законопроекта о продлении до 31 декабря 2013 года действия Закона "О развитии автомобильной промышленности Украины". Наиболее важной нормой в законе является освобождение отечественного автопрома от уплаты НДС и налога на прибыль. Принятие закона в данной формулировке безусловно будет иметь ощутимый позитивный эффект для национального автомобилестроения. При этом, считает О.НЕПЛЯХ, такой вариант поддержки рынка лучше, нежели предлагаемое повышение акцизного сбора либо ввозных пошлин. На данный момент оживить рынок может только увеличение платежеспособного спроса, чему будет способствовать падение цен на автомобили, а не отгораживание от импорта. Благодаря отмене НДС и налога на прибыль отечественные производители получат возможность сократить цены более чем на 20%. Совокупный эффект от принятия законов и падения курса гривни позволит украинским производителям практически устранить конкуренцию в сегменте автомобилей низкого и среднего класса. Чем больше стоимости автомобиля создается в Украине, тем большим будет позитивный эффект от девальвации гривни. Таким образом, больше всех почувствуют этот эффект Луцкий автомобильный завод и Запорожский автомобильный завод, где налажена мелко-узловая сборка.

Как считает эксперт, эффект от сокращения поступлений от НДС должен быть частично сглажен мерами по замораживанию ряда расходов, которые также были вчера приняты в парламенте, включающие расширение штата, капитальное строительство и закупку автомобилей для государственных учреждений. «Мы считаем положительным моментом включение в законопроект положения о социальной помощи при частичной безработице и разрешения на финансирование общественных работ за счет Государственного бюджета. В следующем году Украину ожидает значительный рост безработицы и в случае ее увеличения к уровню 2000 г. (с текущих 7,1% до 12%), это приведет к росту количества безработных на 1 млн. человек. Таким образом, для смягчения социального эффекта безработицы необходимо дополнительное государственное вмешательство», - отметил О.НЕПЛЯХ.

При этом он добавил, что еще одним принятым в первом чтении законопроектом парламент увеличил нагрузку на бюджет 2009 г. «Законодатели прислушались к пожеланиям строительного лобби и заложили в проект закона об антикризисных мерах в строительстве жилья прямое выделение средств из Госбюджета как первый взнос при покупке жилья. Как показала практика программы поддержки молодежного ипотечного кредитования, такой механизм является малоэффективным и коррупционным. Государство располагает ограниченными бюджетными средствами, а одномоментные расходы на первый взнос в размере 30% от стоимости жилья будут распределены среди немногих "избранных" предприятий-строителей», - отметил эксперт.

Также О.НЕПЛЯХ сказал, что принятый в первом чтении законопроект «О мерах по улучшению платежного баланса» повторяет подходы документа, который уже раньше готовился к рассмотрению в Верховной Раде и включает разработку Кабмином перечня товаров и размер пошлин, и его дальнейшее утверждение парламентом. Однако, законопроектом не снят главный вопрос, из-за которого аналогичный закон не был утвержден ранее: предусмотренное нормами ВТО согласование со странами - торговыми партнерами введения пошлин. Игнорирование Украиной этого требования откроет возможность введения ответных ограничений на экспорт, считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, принятая еще одним законопроектом пролонгация кредитов для аграриев, выданных в 2005-08 гг., по фиксированным процентным ставкам поддержит финансовое состояние аграриев, переживающих не лучшие времена. Неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке, вызванная, в том числе, рекордным урожаем зерновых в 2008 г., сделала экспорт зерна из Украины невыгодным и трейдеры практически прекратили закупки на внутреннем рынке. В свою очередь перерабатывающие предприятия, испытывающие нехватку средств из-за финансового кризиса, также не спешат пополнять запасы. Как результат, избыточное предложение со стороны аграриев обрушило цены на сельскохозяйственную продукцию. Приближающиеся сроки выплаты ранее привлеченных кредитов в условиях ограниченных возможностей по перекредитованию заставляют аграриев поспешно реализовывать продукцию по бросовым ценам, еще больше обваливая рынок. На 30 октября 2008 г. общая сумма кредитов, выданных сельхозпроизводителям, составила 14,2 млрд. грн., 52% из которых – краткосрочные. Пролонгация кредитов позволит производителям, с одной стороны, придержать продукцию до восстановления позитивной рыночной конъюнктуры, которая, как правило, улучшается к концу зимы, а с другой – накопить средства для успешного проведения весенних полевых работ, отметил эксперт.

«В целом мы считаем совокупный эффект от принятия антикризисных законопроектов, несмотря на их разнородность, положительным для экономики», - заключил он.