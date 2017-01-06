Трамп пригрозил Toyota большими налогами из-за завода в Мексике

Об этом избранный президент США Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter.

"Toyota Motor сообщила о том, что построит новый завод в мексиканском городе Баха, чтобы конструировать там автомобили Corolla для США", -написал он, отметив, что у Toyota "ничего не выйдет".

"Стройте завод в США или платите большие налоги на границе", - заключил Трамп.

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Как отмечает Reuters, о планах построить завод в Мексике Toyota объявила в апреле 2015 года. Оперативно получить комментарий от производителя автомобилей агентству не удалось.​

Накануне другой крупнейший производитель автомобилей Ford отказался строить завод в Мексике после критики Дональда Трампа. CEO Ford Марк Филдс, объясняя решение отказаться от завода, заявил, что это связано не только с "признаком доверия" Трампу, но и с тем, что небольшие машины, которые планировалось производить в Мексике, могли не пользоваться спросом в США.