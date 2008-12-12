Банки хотят понять политику НБУ

Коммерческие банки преодолеют финансовый кризис, если им будет понятна валютная политика Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор ЛИСИЦКИЙ.

«Я не могу относиться спокойно к заявлению Владимира СТЕЛЬМАХА, который сказал, что банки справятся с этой проблемой. Я думаю, что они справятся только при одном условии, – если им будет понятна на ближайшие недели-месяцы политика Нацбанка. Тогда можно будет прогнозировать курс гривни к иностранным валютам», – сообщил В.ЛИСИЦКИЙ.

Он также отметил, что банки, скорее всего, будут просить регулятора об изменении норм своей деятельности.

По словам В.ЛИСИЦКОГО, до сегодняшнего дня была жесткая регуляция деятельности банков, сейчас ее необходимо адаптировать к новым условиям. «Тогда банкам будет легче находить общий язык с клиентами. Банки не будут обижать своих клиентов-заемщиков», – сказал он.