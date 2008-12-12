Промпроизводство в еврозоне снизилось

Объем промышленного производства в еврозоне в октябре 2008 года снизился на 5,3% в годовом исчислении и на 1,2% - в месячном. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического ведомства Eurostat, сообщает k2kapital.

Аналитики ожидали, что этот показатель сократится на 1,0% по сравнению с сентябрем 2008 года и снизится на 3,6% по сравнению с октябрем 2007 года.

Eurostat пересмотрел динамику промпроизводства сентября: согласно новым данным, в месячном исчислении оно снизилось на 1,8%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее, а в годовом - на 2,7% (ранее сообщалось о сокращении на 2,4%).