Депутаты запретили банкам менять процентные ставки
ВР приняла закон, запрещающий менять условия договора по вкладу и кредиту в одностороннем порядке, но он не распространяется на ранее заключенные договоры.
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрете банкам менять условия договора банковского вклада и кредитного договора в одностороннем порядке)».
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 239 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусмотрено внести изменения в Гражданский кодекс и Закон «О банках и банковской деятельности», которыми запрещается банкам менять условия заключенных с клиентами договоров, в частности, относительно увеличения размера процентной ставки по кредитным договорам или уменьшения ее размера по договорам банковского вклада.
В законе предусмотрено «признать негодными» положения договоров, которыми закрепляется право банка в одностороннем порядке пересматривать условия договоров.
В то же время парламент не поддержал заключительные положения закона, которыми предусматривалось, что правила данного закона применяются и к договорам банковского вклада и кредитных договоров, которые были заключены до вступления в силу проголосованным сегодня законом.