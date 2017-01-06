Гривня на межбанке подешевела сразу на 80 копеек

В пятницу, 6 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,90/27,15 гривни/доллар против 26,26/26,36 гривни/доллар на открытии торгов, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1640/28,5849 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4371/0,4394 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 26,9904 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 26 сделок на сумму 11,48 миллиона долларов.