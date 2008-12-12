”ВымпелКом” интегрирует ресурсы украинских ”дочек”

Группа компаний «ВымпелКом» начала процесс интеграции технических ресурсов своих украинских дочерних компаний «Украинские радиосистемы» (УРС) и «Голден Телеком».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«В рамках интеграции компаний, входящих в Группу компаний «ВымпелКом» (предоставляет услуги под ТМ Beeline), в Украине реализован один из ключевых проектов – совместное использование площадок для размещения оборудования мобильной связи», – отмечается в сообщении.

В третьем квартале 2008 года украинские компании, входящие в Группу компаний «ВымпелКом» (ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком»), приступили к совместному использованию площадок (сайтов) для размещения базовых станций мобильной связи, что позволило увеличить ёмкость сети мобильной связи при экономии средств. Установленные станции значительно улучшили покрытие, а также обеспечили более рациональное перераспределение трафика, улучшение качества сигнала и увеличение скорости передачи данных.

На сегодняшний день компании, входящие в Группу компаний «ВымпелКом», в Украине совместно используют 67 площадок (сайтов) в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Симферопольской, Львовской и Хмельницкой областях. В планах – совместное использование позиций под GSM-сеть в Донецке и Ивано-Франковске.

Всего в третьем квартале 2008 года Группа компаний «ВымпелКом» построила в Украине 100 новых базовых станций, 12 из них – это полноценные высотные сооружения с земли, которые обеспечивают надежный и эффективный сервис на охватываемой ими территории.

«Использование готовых сайтов для увеличения емкости GSM-сети дает возможность интегрированной компании снизить затраты на строительство новых площадок и организацию потоков», – отметил технический директор Beeline в Украине Дмитрий СИВКОВ.

В настоящее время территория действия сети мобильной связи Beeline в Украине составляет свыше 450 тыс. кв. км, или 75% географической территории страны. На территории, где действует связь Beeline, проживает 90% населения Украины. На данное время в Украине действуют 2800 базовых станций Beeline.

Справка УНИАН. Группа компаний "ВымпелКом" предоставляет в Украине услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет на базе приобретенных компаний ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком».

В группу "ВымпелКом" входят компании, осуществляющие деятельность в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек.

Услуги предоставляются под брендом «Билайн».

ОАО "ВымпелКом" стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции компании котируются на NYSE под символом VIP.