Низкий спрос на украинские акции связан с негативом западных бирж

Низкий спрос на бумаги украинских эмитентов в основном связан с негативом на западных фондовых площадках, считает аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Дарья ТЕРЕЩУК.

Она отметила, что дефицит баланса внешней торговли США в октябре вырос на 1,1% – до 57,2 млрд. долларов. Ожидалось же сокращение этого показателя до 53,5 млрд. долларов, сообщила аналитик. Она добавила, что объем экспорта из США уменьшился на 2,2%, что стало максимальным снижением за семь месяцев, в частности, за счет падения продаж коммерческих самолетов.

По словам аналитика, негативное влияние на мировые фондовые индексы оказали также данные с рынка труда США. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось до максимального показателя за последние 26 лет, отметила Д.ТЕРЕЩУК. Она добавила, что количество американцев, получающих пособие по безработице, также выросло до самого высокого с 1982 года уровня за последнюю неделю октября.

Как подчеркнула аналитик, даже одобрение конгрессом США законопроекта о предоставлении американскому автопрому чрезвычайной финансовой помощи в размере 15 млрд. долларов не смогло ослабить негатив от вышеуказанных статистических данных.

Д.ТЕРЕЩУК напомнила, что вчера, 11 декабря, украинский фондовый рынок завершил торговую сессию малоощутимым снижением – всего на 0,2%. При этом нельзя сказать, что реально на рынке что-то продавалось либо покупалось, считает аналитик. По ее словам, об этом свидетельствует и очень незначительное количество вчерашних сделок - 37, и мизерные объемы торгов - 2,1 млн. грн. (без учета 2 технических сделок по Харцизскому трубному заводу).

Сегодня украинский рынок также открылся в “минусе”, продолжая следовать общей динамике на мировых фондовых площадках, отметила аналитик.