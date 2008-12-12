Действия относительно «Оранты» дискредитируют весь страховой рынок

Компании-учредители Украинской федерации страхования (УФС) обеспокоены действиями злоумышленников в отношении НАСК «Оранта», и считают, что они дискредитируют не только саму компанию, но и рынок страхования в целом.

Об этом говорится в заявлении УФС, переданном агентству УНИАН.

Заявление поддержали руководители восьми страховщиков, в частности, председатель правления АСК «ИНГО Украина» Игорь ГОРДИЕНКО, председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА, заместитель председателя правления СК «АХА Страхование» Андрей ПЕРЕТЯЖКО, председатель правления ЗАО «Европейское туристическое страхование» Мирослав БОЙЧИН, председатель правления УСК «Дженерали Гарант» Юрий ЛАХНО, председатель правления СК «Универсальная» Алексей МУЗЫЧКО, председатель правления СК «Дженерали Гарант Страхование жизни» и председатель правления ЗАО «ПРОСТО-страхование. Жизнь и пенсия» Галина ТРЕТЬЯКОВА.

Страховщики считают, что подобные безосновательные обвинения в адрес страховых компаний «не только дискредитируют весь рынок страхования, но и бросают вызов государству в целом, его способности обеспечить правопорядок и соблюдение законных прав и интересов граждан и субъектов предпринимательской деятельности», - отмечается в сообщении УФС.

Страховщики призвали правоохранительные органы Украины принять меры для выявления и привлечения к ответственности заказчиков и исполнителей «этого преступления».

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на множество электронных почтовых ящиков было направлено сообщение о якобы банкротстве НАСК «Оранта».

«В связи с действием обстоятельств непреодолимой силы национальная страховая компания "Оранта" уведомляет всех своих клиентов о невозможности выполнения взятых на себя обязательств после 31 декабря 2008 года и ограниченном выполнении обязательств по случаям, наступившим и (или) наступающим с 1 сентября по 31 декабря 2008 года, – говорилось в спам-сообщении. – В связи с начатой процедурой банкротства действие всех страховых полисов ограничивается сроком до 31 декабря 2008 года, вне зависимости от даты, указанной в договоре. Страховые возмещения по случаям, наступившим с 1 сентября по 1 декабря 2008 года, будут выплачены в период от одного до трех лет с даты судебного решения о банкротстве».

Также указывалось, что с 1 января 2008 года ответственность по полисам НАСК «Оранта» будет переложена на ряд «партнерских страховых компаний», список которых будет опубликован на сайте СК.

Сообщение содержало логотип компании, а также номер телефона call-центра НАСК «Оранта».

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года носила название «Укргосстрах». Компания имеет 676 структурных подразделений. Агентская сеть «Оранты» насчитывает более 7 тыс. страховых агентов.

Объем страховых выплат НАСК «Оранта» на 1 октября т.г. достиг 262,2 млн. грн., общий объем страховых платежей - 703,5 млн. грн.