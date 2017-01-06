В Украине стало в 4,5 раза больше мошеннических сайтов для кражи данных о платежных картах

Количество выявленных за 2016 год "фишинговых" сайтов, незаконно собирающих данные о банковских картах под предлогом предоставления несуществующих услуг в Украине выросло в 4,5 раза по сравнению с 2015 годом – до 174 веб-ресурсов.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА", объединяющей украинские банки, платежные системы и процессинговые центры.

По информации ассоциации, в 2016 году 90 из 174 "фишинговых" сайтов предлагали пользователям пополнить мобильные телефоны через Интернет, 54 – совершали денежные переводы с карты на карту, а 28 мошеннических веб-ресурсов предлагали обе услуги.

Согласно сообщению, цель создания преступниками "фишинговых" веб-ресурсов одна - заставить пользователя оставить реквизиты своей банковской карты.

"Для этого на мошенническом сайте создается платежная форма, в которую желающий пополнить мобильный или сделать денежный перевод вносит данные своей карты. Операция может оказаться неуспешной, но реквизиты карты остаются в руках мошенников", - отмечают в ассоциации.

Согласно исследованию, часто "фишинговые" сайты имитируют украинскую электронную платежную систему "Портмоне" (Portmone.com). Так, в 2016 году специалистами ассоциации было обнаружено 62 подделки веб-ресурса "Портмоне".

По данным ассоциации, в 2017 году уже обнаружено два "фишинговых" сайта, которые предоставляли несуществующие услуги пополнения мобильного телефона.

Специалисты ассоциации призывают банковских клиентов избегать использования непроверенных веб-ресурсов для совершения любых электронных платежей. В частности, клиентам целесообразно использовать официальный сайт компании, предоставляющей услуги, обращать внимание на наличие безопасного протокола соединения https, а также внимательно проверять домен и написание адреса сайта и не переходить по ссылкам во всплывающих окнах, где предлагается ввести данные платежной карты.

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Как сообщал УНИАН, по информации Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, в первом квартале 2015 года было выявлено 2 "фишинговых" сайта, во втором – 12, в третьем – 9, в четвертом – 15 и только за один месяц, январь 2016 года, было выявлено 47 таких сайтов.

В Украине действует Национальная программа по содействию безопасности электронных платежей и карточных расчетов при содействии Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА и при поддержке посольства США.

Программа предполагает повышение уровня знаний пользователей платежных карт, совершенствование законодательства, улучшение качества сотрудничества между правоохранителями, банками и судебными инстанциями.

Инициативу поддержали Национальная полиция, Национальный банк и компания Visa.