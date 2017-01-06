В поддержку гривни: НБУ продал банкам более 55 миллионов долларов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 6 января, продал банкам 55,2 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 63,5 миллиона долларов, средневзвешенный курс аукциона – 26,9768 гривни/доллар.

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По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 27,0098 гривни/доллар, участники рынка заключили 412 сделок на сумму 241,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк впервые в этом году объявил аукцион по продаже валюты объемом до 70 миллионов долларов, тогда как ранее он несколько дней подряд скупал валюту на межбанке.

Сегодня, 6 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,90/27,15 гривни/доллар против 26,26/26,36 гривни/доллар на открытии торгов.