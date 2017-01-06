Рост цен в Украине в прошлом году составил 12,4%

Инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% по сравнению с инфляцией 43,3% в 2015 году, и достигла минимального значения за последние 2 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Инфляция в декабре 2016 года, по сравнению с ноябрем 2016 года замедлилась до 0,9% с 1,8%, зафиксированных месяцем ранее.

Согласно приведенным данным, за год больше всего выросли цены на горячую воду и отопление – на 88%, электроэнергию – на 60%, масло – на 29,6%, молоко – на 23,3%, алкогольные напитки – на 22,5%.

В годовом выражении снижение цен зафиксировано на овощи на 28,6%, яйца – 9,6%, фрукты – 6,5%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросла до 43,3% по сравнению с инфляцией 24,9% в 2014 году, и достигла максимального значения за последние 20 лет.

В 2014 году потребительские цены в Украине выросли на 24,9%.