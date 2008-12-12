ЕС поддержал план стимулирования экономики

Лидеры стран-членов Европейского Союза поддержали план стимулирования экономики сообщества в 2009 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН по результатам обсуждения этого вопроса, состоявшегося на заседании Европейского Совета.

«Мы сегодня единогласно поддержали амбициозный план стимулирования экономики на уровне около 1,5% ВВП, или около 200 млрд. евро», - сказал он.

Премьер Великобритании отметил, что в рамках мероприятий по стимулированию экономики в 2009 году будет предусматриваться уменьшение налоговой нагрузки, сокращение бюджетных расходов, а также кредитование частного сектора и содействие развитию малого и среднего бизнеса.

«Это наш ответ тем, кто говорил: вы ничего не делаете, это наш ответ тем, кто говорил: дайте рецессии развиваться так, как она развивается», - сказал Г.БРАУН.

Он отметил, что на протяжении последних недель никто в Европе не верил, что лидерам стран-членов сообщества удастся договориться хотя бы о 1% поддержки.

«Европа полностью объединена», - отметил он.

Премьер также отметил, что эти меры Евросоюза будут скоординированы с соответствующими мерами, предпринимаемыми правительством США, чтобы мир имел общий ответ на текущий финансовый кризис.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Еврокомиссия предложила потратить 200 млрд. евро на поддержку экономики в условиях кризиса.

Большая часть этих средств – 170 млрд. евро – должна быть выделена из бюджетов стран-членов ЕС, остальные 30 млрд. - из бюджета ЕС и за счет Европейского инвестиционного банка. Общая стоимость проекта составляет 1,5% годового ВВП стран-членов ЕС.

В Брюсселе 11-12 проходит заседание Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС).