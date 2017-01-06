Рождественский "подарок" от гривни: опустилась на межбанке до 27,20 за доллар

В пятницу, 6 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,00/27,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5444/28,7531 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4544/0,4581 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,0209 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 476 сделок на сумму 267,66 млн долл.