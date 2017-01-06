Российский бизнесмен увеличил свою долю в "Первом инвестиционном банке"

Согласно обновленной структуре собственности банка по состоянию на 15 декабря 2016 года, размещенной на сайте Национального банка Украины, акционерами банка также являются Александр Шандрук (опосредованное участие 8,7%), профессиональный пенсионный фонд независимого отраслевого профессионального союза энергетиков Украины (прямое участие 4,5826%), а также 13 физических лиц, владеющих незначительными долями в капитале банка.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в третьем квартале 2016 года согласовал приобретение существенного участия в капитале пяти банков. Регулятор согласовал Юлию, Василия и Олега Бойко в качестве собственников существенного участия «Кредит Оптима Банка», Евгения Гинера – «Первого инвестиционного банка», Стефана Пола Пинтера – «Коммерческого индустриального банка».

В ноябре 2016 года стало известно, что Гинер стал владельцем 52,93% акций «Первого инвестиционного банка».