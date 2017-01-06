Базовая инфляция в Украине по итогам года составила 5,8%

Базовая инфляция в Украине в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0% после инфляции 0,5% в ноябре.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к декабрю 2015 года, базовая инфляция в декабре 2016 года составила 5,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% по сравнению с инфляцией 43,3% в 2015 году, и достигла минимального значения за последние 2 года.