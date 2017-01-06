Нацбанк опустил официальную гривню ниже 27 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ поддержку гривни: НБУ продал банкам более 55 миллионов долларов

100 USD США – 2702.0929 (6 января – 2628.6719)

100 EUR – 2861.2462 (6 января – 2760.3684)

10 RUR – 4.4547 (6 января – 4.3337)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,00/27,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5444/28,7531 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4544/0,4581 грн/рубль.