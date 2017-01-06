Нацбанк опустил официальную гривню ниже 27 за доллар
18:51, 06 января 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 10 января: 100 USD – 2702.0929 грн; 100 EUR – 2861.2462 грн; 10 RUR – 4.4547 грн.
Гривня опустилась на межбанке до 27,20 за доллар / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2702.0929 (6 января – 2628.6719)
100 EUR – 2861.2462 (6 января – 2760.3684)
10 RUR – 4.4547 (6 января – 4.3337)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,00/27,20 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5444/28,7531 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4544/0,4581 грн/рубль.
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