Да не судимы будут заемщики украинских банков

Сегодня в условиях кризиса в нашу жизнь начало входить понятие «потеря платежеспособности». Автомобиль, квартира, купленные в кредит, на погашение которого нет средств, могут быть проданы банком. Но для этого нужна доверенность от заемщика. А кто ее даст? Банкиры ищут пути решения проблемы, в т.ч. досудебной реализации залогового имущества. Мнение сторон...

В случае невыполнения заемщиком своих обязательств, реализация залогового имущества по решению суда является самым правильным, не вызывающим ни у кого сомнения, решением вопроса. Но проблема в том, что судебные тяжбы могут тянуться годами. Чтобы пройти этот путь до конца, нужны выдержка, настойчивость и финансы.

В нынешней кризисной ситуации судебные разбирательства со ставшими вдруг неплатежеспособными заемщиками, банкирам невыгодны, и они пытаются решить вопрос реализации залогового имущества, прежде всего ипотеки и автомобилей, в так называемом досудебном порядке. В банках считают, что существующая законодательная база вполне позволяет решить вопрос таким путем.

Как рассказал УНИАН Анатолий Жуков, эксперт Ассоциации украинских банк ов: «Речь не идет о том, что нужен какой-то новый закон, поскольку у нас есть достаточно практичные Закон «Об ипотеке» (для недвижимого имущества) и Закон «О защите прав кредиторов и регистрацию отягощения» (для движимого имущества). В этих законах есть внесудебные способы быстрого получения удовлетворения таких требований банков, как: по недвижимости – перевод права собственности на банк, либо продажа недвижимости банком от своего имени третьему лицу с тем, чтобы получить удовлетворение покрытия по кредиту. Аналогичные процедуры есть и в Законе «О защите прав кредиторов и регистрации отягощений».

Речь о том, что выполнить эти нормы на практике сложно. Дело в том, что раньше нотариусы и исполнительная служба при реализации положений закона руководствовались определенным пунктом инструкции Министерства юстиции. Но банкиры посчитали, что он несовершенен и представили Минюсту свои замечания. Министерство же не то, что прислушалось к предложениям банков, а вообще исключило этот пункт из своей инструкции. В банках считают, что в результате сложилась ситуация, когда закон разрешает досудебную продажу ипотеки, а механизма реализации закона нет.

Так же обстоят дела и с движимым имуществом, прежде всего с автомобилями, которые находятся в залоге. Механизм изъятия залога должен быть прописан в инструкции Министерства внутренних дел. «Банк в этом случае заинтересован либо переписать на себя этот автомобиль, чтобы потом продать, либо сразу продать какому-то третьему лицу. Закон об отягощениях это также позволяет. Мы писали в МВД, чтобы инструкции были дополнены пунктами в соответствии с Законом об отягощении. Они отказались эту инструкцию совершенствовать», - рассказывает А.Жуков.

При этом норма, которую в МВД считают новацией, объяснил эксперт, есть в их же инструкции для страховщиков. Согласно этому циркуляру, страховщик, вправе по невыплаченному страховому платежу переписать машину на себя или продать ее. «Страховщики имеют возможность без всяких доверенностей совершить этот оборот по машине, от нас же (банков) МВД требует доверенности от нашего заемщика. Естественно, наш должник, наш залогодатель этой машины, не будет вступать с нами в контакт. Он в основном бегает от нас и никаких доверенностей он нам не дает. И страховщику не дает. Но вот страховщик может по их инструкции сделать такой оборот с машиной, а банки не могут», - сетует А.Жуков.

Василий Горбаль, почетный президент Укргазбанка и член Совета Нацбанка , после одного из заседаний банкиров и Президента, сказал, что механизм досудебной реализации залогового имущества может быть предусмотрен либо в решениях Совета национальной безопасности и обороны, либо нормативными актами НБУ.

В то же время, у юристов, опрошенных УНИАН, кардинально противоположное мнение по поводу досудебной реализации залогового имущества. Так, адвокат, преподаватель гражданского права, глава Центра гражданской адвокатуры (Львов) Леонид Тарасенко считает, что в соответствии с Гражданским кодексом Украины залоговое имущество реализуется исключительно по решению суда, а регулирование этого вопроса другими нормативными актами, кроме законов, будет неправомерным. «В данном случае единственный выход - это внесение соответствующих изменений в действующее законодательство, в частности, в Гражданский кодекс, в Закон “О залоге”, Закон “Об ипотеке” и другие нормативные акты, - говорит Л.Тарасенко. - Я не исключаю, что такие нормативные акты могут быть приняты по аналогии с введением моратория на досрочное снятие банковских вкладов, но, фактически, они не будут отвечать Закону. В этих случаях те граждане и юридические лица, которые попадут в такие ситуации, смогут через суд доказать свою правоту».

Старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев считает, что нормативная база для досудебной реализации залогового имущества на сегодня не готова. «Для того чтобы сделать это реализуемым, необходимо вносить изменения вплоть до Конституции, если, конечно, банк не взял у заемщика разрешение на право отчуждения этого имущества», - сказал М.Ильяшев.

Судьей в этой ситуации, как и положено, выступил Минюст. В дипломатическом стиле министр юстиции Украины Николай Онищук заявил УНИАН: «Мы анализируем эту ситуацию и готовим соответствующие предложения, которые должны найти свое воплощение в подзаконном материале. В частности, в инструкциях и положениях, которые отнесены к ведению Министерства юстиции, в правительственных решениях, а при необходимости, вносить изменения в законы, регулирующие эти отношения. Речь идет о Гражданском кодексе, Законе “О залоге”, Законе “Об ипотеке”».

При этом министр отметил, что определенные возможности применения внесудебного механизма есть и в рамках существующего правового поля, без изменения законов. В частности, Закон «Об ипотеке» предусматривает досудебную реализацию имущества, если это предусмотрено в договоре об ипотеке: то ли непосредственно в договоре, то ли как отдельный договор, который должен заключаться между заемщиком и кредитором.

В последнее время банкиры все чаще говорят о том, что они не заинтересованы в «тотальном» изъятии залогового имущества и готовы идти на компромисс с заемщиками в вопросе погашения их задолженности. Если заемщик не прячется от банка, а цивилизованно сообщает об ухудшении своей платежеспособности, то банк готов договариваться и реструктуризировать такие обязательства или искать другие обоюдовыгодные пути выхода из сложившейся ситуации.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)