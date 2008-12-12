Межбанк: доллар приближается к 8 грн.

На украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту устремились к отметке 8,00 грн./долл. Нацбанк сегодня на рынок не выходил.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг» , сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6550/7,7450 грн., к 11:00 цены выросли до 7,7100/7,7850 грн. К закрытию ценовые уровни достигли нового максимума 7,8700/7,9000 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2680/0,2770 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2710/0,2775 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2755/0,2815 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 27,7503(-0,1532) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3273/1,3275 долл. США, а к 16:00 выросли до 1,3383/1,3385 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1580/10,2835 грн., к 11:00 цены ушли вверх 10,2465/10,3525 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5280/10,5785 грн.