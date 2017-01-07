В Киеве ликвидировали "конверт" с оборотом в 136 миллионов

Сотрудники столичной налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева с формирования незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные.

Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, также установлено 4 человека (организатор, бухгалтер, юрист и курьер), которые обеспечивали функционирование "организации".

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"Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2015-2016 годов с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 136 млн грн. Таким образом государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на общую сумму свыше 22 млн грн", - сообщили в ДФС.

Деятельность конвертцентра было прекращено в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

"Конверт" действовал по следующей схеме: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных фирм в виде оплаты за работы, товары, услуги. В дальнейшем денежные средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 11-13%. Налоговый кредит транзитно-конвертационных фирм формировался от предприятий-импортеров, осуществляющих реализацию импортируемой продукции на территории Украины за наличные средства, а документы продавались за 0,5% конвертационно-транзитным группам.

Денежные средства снимались курьером наличными через банкоматы и кассы банков, со счетов, которые были оформлены на физических лиц - участников конвертцентра.

Незаконно проконвертированная наличность вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам – должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

На 43 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий с остатком средств 1,5 млн грн. наложен арест. Продолжаются следственные действия.