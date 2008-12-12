Шансы Украины остаться без Евро-2012 возрастают - Foyil

Принимая во внимание экономический кризис и связанные с этим сложности в привлечении финансирования для подготовки к Евро-2012, шансы на то, что Украина может лишиться права проведения чемпионата, возрастают.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Станислав КАРТАВЫХ.

По его словам, заявление Мишеля ПЛАТИНИ плохо влияет на имидж Украины, поскольку ставит под сомнение способность страны реализовать предоставленную возможность. Несмотря на то, что заявление касалось только стадиона в Киеве, остальные нормы УЕФА, касательно гостиниц, дорог и инфраструктуры, имеют больше шансов быть невыполненными, подчеркнул аналитик.

Как отметил С.КАРТАВЫХ, свидетельством кризисного положения дел можно считать недавнее заявление главы Днепропетровской ОГА г-на Бондаря об остановке приготовлений области к чемпионату из-за финансовых трудностей в регионе. В дальнейшем остальные регионы также могут пострадать от недостатка финансирования, и ситуация на следующий год усугубляется отсутствием государственного бюджета на 2009 год, прогнозирует аналитик. По его мнению, «следующий год сыграет решающую роль в окончательном решении вопроса, поскольку после 2009 года у Украины уже не хватит времени на подготовку».

Как сообщал УНИАН, президент Европейской футбольной ассоциации UEFA Мишель ПЛАТИНИ заявил польской газете «Dziennik», что Польша может самостоятельно провести матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года, если в Киеве не будет своевременно реконструирован НСК «Олимпийский».

«Другое дело – Киев. Если этот город не успеет со своим стадионом, то существует такая возможность, что Евро состоится только в Польше», - сказал М.ПЛАТИНИ.

«Dziennik» отмечает, что М.ПЛАТИНИ впервые открыто заявил о возможности проведение Евро-2012 только в Польше.

В интервью газете, опубликованном сегодня, 12 декабря, он также отверг возможность проведения чемпионата Польши вместе с Германией.

«Немцы? Только тогда, когда на месте Национального стадиона в Варшаве в июне 2012 года будут бульдозеры. А это, скорее всего, невозможно», - сказал М.ПЛАТИНИ.

Он также подчеркнул важность Евро-2012 для развития футбола на востоке. «Евро-2012 может стать лучшим чемпионатом за последние годы и большим шансом для вас. Футбол на востоке может развиться до уровня, о котором вы даже не мечтали», - сказал М.ПЛАТИНИ.