Генпрокуратура в прошлом году вернула через суды 9 миллиардов - Луценко

13:36, 07 января 2017
Финансы
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По искам ГПУ на пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 миллиарда гривень.

УНИАН

По искам Генеральной прокуратуры Украины гражданам и государству в 2016 году возвращено 9 миллиардов гривень.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

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"По искам ГПУ на пользу граждан и государства в 2016 году присуждена 15,5 миллиарда гривен. Реально возвращено за год 9 миллиардов гривен. Отменено почти тысячу незаконных судебных решений, чем предотвращены потери государства на 2,3 миллиарда гривен", - написал Луценко.

Как сообщал УНИАН, по участию прокуроров в 2016 году принято 70 тысяч решений в судах.

Это означает, что прокуратура отсудила в пользу государства и общин 15,5 миллиарда гривен, из которых почти 9 миллиардов уже заплачено.

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Теги: #Луценко#ГПУ#Генпрокуратура