Макропоказатели утвердят в среду

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что макропоказатели на 2009 год будут утверждены на следующем очередном заседании Кабинета министров в ближайшую среду, 17 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в понедельник, 15 декабря, правительство проведет совещание полным составом Кабинета министров и окончательно обсудит прогнозные макропоказатели на 2009 год, а также все доходы и расходы проекта Госбюджета на 2009 год.

“После этого в среду на заседании правительства мы будем утверждать все эти документы”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на своем заседании 10 декабря снова не утвердил макропоказатели на 2009 год.

Напомним, Кабмин 26 ноября не утвердил измененные макропоказатели Государственного бюджета на 2009 год. Рассмотрение этого вопроса было перенесено на 3 декабря.

На заседании КМУ 3 декабря в очередной раз было принято решение о переносе утверждения макропоказателей госбюджета на 2009 год на заседание 10 декабря.