Тимошенко надеется на принятие бюджета

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что государственный бюджет 2009 года будет принят Верховной Радой в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня на пресс-конференции.

«Бюджет, я надеюсь, Верховная Рада все-таки примет на 2009 год, хотя он будет достаточно сложным (документ). Мы не сможем показать доходы и расходы, которые ожидали, до тех пор, пока не развернулся финансово-экономический кризис. Это будет бюджет очень напряженный для всех отраслей. Но в то же время мы думаем, что компенсируем такую лаконичность бюджета привлечением мощных инвесторов, которые могут прийти с финансовыми ресурсами, которые можно будет использовать для воплощения в жизнь крупных инфраструктурных проектов», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря, открывая заседание Кабинета Министров, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено в ближайшие дни подготовить проект государственного бюджета на 2009 год.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что бюджет будет строиться на “сложных” макропоказателях, которые были разработаны с учетом негативного влияния мирового кризиса на украинскую экономику.