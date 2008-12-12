Доллар на межбанке подбирается к 8 грн.

На украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту устремились к отметке 8,00 грн./долл. Нацбанк сегодня на рынок не выходил.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6550/7,7450 грн., к 11:00 цены выросли до 7,7100/7,7850 грн. К закрытию ценовые уровни достигли нового максимума 7,8700/7,9000 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2680/0,2770 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2710/0,2775 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2755/0,2815 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 27,7503(-0,1532) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3273/1,3275 долл. США, а к 16:00 выросли до 1,3383/1,3385 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1580/10,2835 грн., к 11:00 цены ушли вверх 10,2465/10,3525 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5280/10,5785 грн.

Пункты обмена валют в центре Киева покупают доллар США в среднем по 7,60 грн., продают – за 7,90 грн.

Коммерческие банки сегодня покупают доллар США в среднем по цене 7,60 грн., продают – по 7,80 грн., евро банки покупают в среднем по 10 грн., продают – по 10,40 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США – 7,50/7,80 грн., евро – 9,80/10,20 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,40/7,85 грн., евро – 9,60/10,50 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,75/7,95 грн., евро – 10,00/10,30 грн.;

«Украгазбанк»: долар США – 7,60/7,85 грн., евро – 10,01/10,41 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,45/7,90 грн., евро – 9,80/10,60 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,60/7,75 грн., евро – 9,84/10,50 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,48/7,78 грн., евро – 9,8848/10,30 грн.

Курс НБУ на сегодня составляет: 1 доллар США - 7,48 грн., 1 евро - 9,89 грн.

В течение всей недели гривню девальвировали по отношению к доллару как Нацбанк, так и коммерческие банки. Однако на понедельник, 15 декабря, НБУ несколько снизил доллар, но продолжил поднимать евро.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 15 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 747.3100 (12 декабря – 748.6800)

100 EUR – 996.9115 (12 декабря – 989.3806)

10 RUR – 2.6874 (12 декабря – 2.6805)