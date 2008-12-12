Доллар на межбанке подбирается к 8 грн.
Американская валюта на межбанке достигла нового исторического максимума, банки также подняли цену на доллар, однако НБУ несколько снизил его официальный курс...
На украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту устремились к отметке 8,00 грн./долл. Нацбанк сегодня на рынок не выходил.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6550/7,7450 грн., к 11:00 цены выросли до 7,7100/7,7850 грн. К закрытию ценовые уровни достигли нового максимума 7,8700/7,9000 грн.
Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2680/0,2770 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2710/0,2775 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2755/0,2815 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 27,7503(-0,1532) рублей.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3273/1,3275 долл. США, а к 16:00 выросли до 1,3383/1,3385 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1580/10,2835 грн., к 11:00 цены ушли вверх 10,2465/10,3525 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5280/10,5785 грн.
Пункты обмена валют в центре Киева покупают доллар США в среднем по 7,60 грн., продают – за 7,90 грн.
Коммерческие банки сегодня покупают доллар США в среднем по цене 7,60 грн., продают – по 7,80 грн., евро банки покупают в среднем по 10 грн., продают – по 10,40 грн.
Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:
«ПриватБанк»: доллар США – 7,50/7,80 грн., евро – 9,80/10,20 грн.;
«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,40/7,85 грн., евро – 9,60/10,50 грн.;
«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,75/7,95 грн., евро – 10,00/10,30 грн.;
«Украгазбанк»: долар США – 7,60/7,85 грн., евро – 10,01/10,41 грн.;
«Родовид Банк»: доллар США – 7,45/7,90 грн., евро – 9,80/10,60 грн.;
«Ощадбанк»: доллар США – 7,60/7,75 грн., евро – 9,84/10,50 грн.;
«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,48/7,78 грн., евро – 9,8848/10,30 грн.
Курс НБУ на сегодня составляет: 1 доллар США - 7,48 грн., 1 евро - 9,89 грн.
В течение всей недели гривню девальвировали по отношению к доллару как Нацбанк, так и коммерческие банки. Однако на понедельник, 15 декабря, НБУ несколько снизил доллар, но продолжил поднимать евро.
Согласно информации официального сайта НБУ, на 15 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 747.3100 (12 декабря – 748.6800)
100 EUR – 996.9115 (12 декабря – 989.3806)
10 RUR – 2.6874 (12 декабря – 2.6805)