Правительство рассмотрит кризис в Киеве

На ближайшем заседании Кабинета министров будет рассмотрен вопрос о кризисных явлениях, произошедших в Киеве, в том числе и проблема отключения горячего водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции.

«Они (эти явления) связаны не только с теплом и горячей водой, они связаны с тем, что во время выборов мэра мэр Киева израсходовал бюджетные средства на избирательную кампанию, на подкуп голосов, на нечестные выплаты и в конце года оставил бюджет Киева без денег», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заявила, что все киевляне, которые на сегодняшний день стопроцентно оплачивают тепло и горячую воду, стали заложниками «этого неадекватного человека, который называется мэром Киева».

«На заседании правительства мы рассмотрим все ужасные факты, которые есть сегодня в финансах Киева… и будем выходить в парламент с предложением в отношении мэра Киева и всего, что он делает сегодня в столице Украины. Просто очень жаль, что все это он делает под политическим прикрытием самых высоких должностных лиц Украины… По Киеву вопросы должны решаться Генеральной прокуратурой, и я надеюсь, что когда-то все-таки справедливость в этом вопросе будет восстановлена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.