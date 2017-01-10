НБУ сегодня на аукционе продаст до 100 миллионов долларов

Национальный банк Украины второй раз в текущем году объявил аукцион по продаже валюты повышенным объемом до 100 миллионов долларов.

Согласно сообщению на сайте регулятора, заявки банков на покупку валюты принимаются до 11:30.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 10 января, к 11:00 установились на уровне 27,10/27,30 гривни/доллар.

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По данным НБУ, к этому часу сделки на межбанке не проводились.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на 10 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2702.0929 (6 января – 2628.6719)

100 EUR – 2861.2462 (6 января – 2760.3684)

10 RUR – 4.4547 (6 января – 4.3337)

Также котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов 6 января установились на уровне 27,00/27,20 гривни/доллар.