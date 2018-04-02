Аферы года: как не стать жертвой мошенников

Три года войны России против нашей страны обернулись для украинцев стремительным падением уровня жизни. С учетом стандартов ООН, по которым человек, проживающий на менее чем 5 долларов в день, находится за чертой бедности, в этой категории у нас пребывает порядка 80% украинцев.

Бедность провоцирует рост преступности, с которой пока не могут справиться все еще слабая судебная и правоохранительная системы нашей страны. По оценкам Национальной полиции, 60% совершенных в Украине преступлений – имущественные.

Тем временем, регуляторы финансового рынка заняты последствиями пережитого системного кризиса, который убрал с рынка свыше 80 банков, а потенциальные потери бизнеса и крупных вкладчиков, по оценкам Национального банка, достигли 116 млрд гривен.

На этой почве бедности и низкой финансовой грамотности населения в Украине стала расцветать каста аферистов с растущими аппетитами и знаниями современных технологий. УНИАН обратился к экспертам за советом: как можно оградить себя и свои финансы от современных мошенников.

Уроки аферы банка "Михайловский"

Наиболее яркой финансовой аферой минувшего года стало банкротство банка "Михайловский". Накануне краха финучреждения его глава правления Игорь Дорошенко уволился с занимаемой должности, а сотрудники под прикрытием технического сбоя перевели на баланс банка вклады физлиц со связанных финансовых компаний "ИРЦ" и "КИЦ" на сумму свыше 1 миллиарда гривень. Одновременно кредитный портфель финучреждения отправился в противоположном направлении – на баланс связанных финансовых компаний "Фагор" и "Плеяда".

Владелец банка Виктор Полищук, которому также принадлежала сеть магазинов бытовой техники "Эльдорадо", сразу после банкротства банка заявил о его недавней продаже группе физлиц. Глава правления в настоящее время находится под следствием, однако выйдя из СИЗО под домашний арест, заявил, что банк стал жертвой конкурентов и скоро возобновит работу. А Фонду гарантирования вкладов физлиц достались платежи вкладчикам на сумму свыше 2 миллиардов гривень и череда судебных разбирательств по выведенным из банка активам.

Кража активов накануне банкротства банка на нашем рынке происходит не впервые, но эта история стала ярким примером масштабного развода клиентов – рядовых вкладчиков и заемщиков. Вкладчикам, которые сознательно или по наивности оформляли вклады в отделениях банка, но в пользу других финансовых компаний, крупно повезло. После полугодовых акций протеста, которые неоднократно приводили к перекрытию движения в центре Киева и нарушению прав сограждан, власть пошла на беспрецедентный шаг. Большинство из 14 тысяч пострадавших в результате аферы руководства банка "Михайловский" возвратили свои средства благодаря принятому в конце 2016 года Верховной Радой специальному закону, приравнивающему их вклады к банковским.

Глава Национального банка Валерия Гонтарева, выступая в прошлом месяце на конференции, пояснила, что регулятор поддержал этот закон, поскольку граждане действительно стали жертвами аферистов. "Договор начинался следующим образом: большими буквами было написано - "банк Михайловский", а маленькими – "представляющий компанию "Рога и Копыта" берет депозит по повышенной ставке". Эти договора никто не читал, что мы выяснили, когда общались с вкладчиками, которые потеряли деньги", - сказала она.

Меньше повезло заемщикам банка "Михайловский", которые в результате банкротства финучреждения оказались между молотом и наковальней. Фонд гарантирования признал сделку по передаче кредитов банка финкомпаниям ничтожной и требует, чтобы кредиты погашались в банке. А тем временем заемщиков банка – свыше 100 тысяч человек - осаждают коллекторы финкомпаний, прикрываясь решениям суда в свою пользу. И люди реально не понимают, куда оплачивать кредиты, чтобы не платить дважды и не иметь проблем с законом.

История банка "Михайловский" еще не закончилась. По оценкам регуляторов, принятый закон позволит избежать подобных афер в будущем, поскольку теперь банкам запрещается осуществлять непрозрачные посреднические услуги, а небанковскими финансовым компаниям – привлекать вклады граждан. Но нужно учитывать, что аферисты тоже не дремлют, изобретая новые схемы обмана доверчивых украинцев.

Чтобы не стать жертвой подобной аферы, Фонд гарантирования рекомендует гражданам внимательно читать каждый подписываемый в банке документ. "Если человеку в помещении банка предлагают заключить не депозитный договор, а договор с какой-то посторонней компанией, это сразу должно насторожить", - прокомментировали в Фонде.

Кроме того, Фонд рекомендует обращать внимание на терминологию договора, поскольку в банковских договорах клиент именуется "вкладчиком", а не "стороной" или "заимодателем", как это было в случае с "Михайловским". А если банк предлагает застраховать вклад на сумму до 200 тысяч гривень, это тоже повод насторожиться, поскольку такие вклады гарантируются Фондом.

"Чем выше проценты вам предлагают, тем больше риск потерять свои деньги. Следует поинтересоваться, какие проценты по подобным вкладам действуют в других учреждениях, и ориентироваться на средние показатели. Если на рынке по вкладам в гривне дают 15% годовых, то, помещая деньги под 35%, вы с высокой вероятью их потеряете", - предупреждают в Фонде.

Также Фонд обновил свои правила для банков, обязав финучреждения сообщать информацию о действующей системе гарантирования в каждом договоре вклада и выдавать по требованию клиента заверенную копию публичного договора. "Многие банки подписывают с клиентом соглашение на одной страничке, ссылаясь на текст публичного договора. Этот документ бывает объемным - более сотни страниц - и многие вкладчики просто не знают, на каких условиях они поместили свои деньги в банк", - пояснили в Фонде.

Платежные карты под прицелом мошенников

Согласно данным НБУ, более половины безналичных платежей в Украине сегодня проводится в интернете, и ежегодно количество и сумма таких операций удваиваются. Растет и количество магазинов электронной торговли, которые обслуживают платежные карты: на 1 января 2016 года их было 2915. Но по мере развития онлайн-платежей также стремительно растет количество мошеннических операций.

Эксперты Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем "ЕМА" подсчитали, что ежедневно в среднем жертвами киберпреступников становятся порядка 100 украинцев. "Больше всего незаконных операций фиксируется в интернете. В прошлом году их количество достигло 43 тысяч, сумма убытков – почти 95 миллионов гривень. Еще 15,2 миллиона гривень преступники украли с помощью банкоматов, 13,9 миллионов – при расчетах в торговых сетях", - отметил глава ассоциации Александр Карпов.

По оценкам "ЕМА", сегодня наиболее распространенными видами кибермошенничества в Украине являются применение социальной инженерии – вишинг и фишинг – когда преступники узнают секретную информацию в телефонном разговоре или через специально разработанные онлайн-ресурсы. Также актуальными остаются кражи через банкоматы посредством установки посторонних предметов или устройств, дающих преступникам возможность узнать персональную информацию, забрать карточку или наличные средства пользователя.

Эксперты отмечают, что уровень кибермошенничества в Украине пока ниже, чем в большинстве европейских стран, однако процент раскрываемости подобного рода преступлений остается низким. "За 6 месяцев 2016 года Управлением Нацполиции по борьбе с киберпреступностью выявлено 2385 преступлений, из которых 956 – с использованием платежных инструментов. Однако вынесено менее 230 обвинительных приговоров, и в результате, преступники чувствуют себя безнаказанными и решаются снова нарушать закон", - отметили в ассоциации.



Ярким примером организованной работы карточных мошенников в прошлом году были факты массовой рассылки смс-сообщений держателям платежных карт якобы от имени банков. В том числе, по данным Киберполиции, мошенники пытались воспользоваться в корыстных целях и резонансной национализацией крупнейшего банка страны "ПриватБанка", придумав примитивную, однако довольно действенную схему.

"Представляясь работниками "Ощадбанка", мошенники звонили клиентам "ПриватБанка" и предлагали в связи с предстоящим объединением этих банков срочно перевести денежные средства на новый карточный счет в "Ощаде". В ходе общения злоумышленники пытались узнать информацию о номере банковской карты, CVV код, пароль к Интернет-банкингу и другие данные, с помощью которых и завладевали средствами", - сообщили в Киберполиции.

В государственном "Ощадбанке", клиенты которого в минувшем году также попадали под массовую рассылку мошеннических смс-сообщений, предупредили, что во избежание потерь не стоит разглашать информацию о себе и своих картах, пароли доступа в интернет-банкинг и информацию из СМС-сообщений от банка.

"Сотрудники банка, как и сотрудники Национального банка, Пенсионного фонда и других государственных органов никогда не звонят клиенту и не отправляют сообщений с неизвестного номера с целью получения конфиденциальной информации", - отметили в банке.

Кроме того, "Ощадбанк" рекомендует подключать СМС- информирование об операциях по карте, открывать виртуальную карту для онлайн-покупок, устанавливать лимиты на снятие наличных и расчеты в торговой сети. Для безопасности пользования интернет-банкингом стоит проверить вводимый адрес, который должен начинаться с "https://". А вход в интернет-банкинг рекомендуется с устройств, доступ к которым есть только у держателя карты. Также целесообразно придумать сложный пароль и не сохранять его ни на бумаге, ни в электронном виде. При этом, рекомендуется использовать на устройствах лицензионные антивирусные программы и firewall.

Обслуживаясь в банкомате, стоит убедиться в отсутствии на нем накладок или посторонних предметов, а вводить PIN-код нужно так, чтобы никто не смог его увидеть, к примеру, прикрывая второй рукой. Если запомнить PIN трудно, и он записан, к примеру, на листке бумаги, то не стоит хранить этот листок вместе с картой. Известны случаи, когда в результате кражи кошелька, в котором помимо наличных были карта и PIN-код, из-за собственной неосмотрительности человек лишался средств.

При расчетах картой в торговой сети или ресторанах, как советуют в банке, карта всегда должна быть в поле зрения, чтобы сотрудник магазина или ресторана проводил расчеты только в присутствии владельца этой карты. "Ситуация, когда официант куда-то уносит карту для расчетов, должна быть исключена", - рекомендуют в "Ощадбанке".

Валютный рынок вспомнил лихие девяностые

В минувшем году продолжались периодические волнения на валютном рынке. По статистике НБУ, национальная валюта обесценилась к доллару США по средневзвешенному курсу межбанковского рынка на 14% - до 27,19 грн/долл. на 29 декабря. При этом, на наличном рынке доллар в пределах дня традиционно был дороже, чем на межбанковском, в среднем на 40 копеек, но иногда эта разница превышала 2 гривни. Это значит, что, купив 1 тысячу долларов на межбанке, можно было заработать на их продаже на наличном рынке от 400 до 2 тысяч гривень. А при продаже 1 млн долларов прибыль составила бы уже от 400 тысяч до 2 миллионов гривень.

Валютообменные операции стали золотой жилой для предприимчивых менял. Объемы теневого валютного рынка, по оценкам экспертов Центра экономической стратегии, достигали 1 миллиарда долларов ежемесячно, создавая дополнительное девальвационное давление на гривню и усложняя работу официального валютного рынка страны. И даже если не участвовать в валютных играх с менялами, которые пытаются не только обмануть на курсе или номиналах, но и могут подсунуть фальшивые банкноты, каждый из нас несет потери, оплачивая подорожавшие в результате девальвации товары и услуги.

В конце прошлого года Национальный банк обнародовал список из 35 незаконных пунктов обмена валют в Киеве, обнаруженных в ходе проверок. По сути, согласно данным регулятора, свой незаконный обменник оказался в каждом районе столицы, преимущественно на оживленных транспортных остановках и развязках. Регулятор обратил внимание на то, что не уполномочен бороться с незаконными обменными пунктами, однако сообщил о выявленных фактах правоохранителям. Впоследствии ряд финансовых компаний легализовали 18 из указанных пунктов, однако почти два десятка остаются нелегальными. Кроме того, в этой статистике только Киев и только те обменники, которые попали в поле зрения НБУ.

Ранее в Национальном банке утверждали, что главной причиной развития данного рынка является 2%-ный сбор в Пенсионный фонд с валютообменных операций, поскольку нелегальные обменные пункты не взимают этот сбор с покупателей, а соответственно, валюта в таких пунктах продается дешевле, чем в официальных.



С начала текущего года пенсионный сбор с валютообменных операций отменен соответствующими изменениями в законодательство, однако это не означает, что теперь теневой валютный рынок перестанет работать.

"Отмена пенсионного сбора, безусловно, окажет позитивное влияние, но проблема в том, что черный валютный рынок – это следствие общей тенизации экономики. Пока не решится вопрос теневой экономики, этот рынок будет существовать", - поясняет заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Соответственно, пока теневой валютный рынок продолжает здравствовать, риски стать жертвой валютных мошенников остаются актуальными. Но радует тот факт, что Нацбанк, который ранее всячески абстрагировался от существования теневого валютного рынка, наконец-то обратил внимание на эту проблему.

"Публикация перечня незаконно действующих пунктов обмена валют нацелена привлечь внимание не только представителей правоохранительных органов, но и рядовых граждан, так как обращаясь в "нелегальные" пункты, украинцы рискуют быть обманутыми и потерять свои деньги", - прокомментировали в пресс-службе НБУ.

Для того, чтобы не нарваться на незаконный обменник, регулятор рекомендовал проверять наличие генеральной лицензии на проведение валютных операций, которая должна быть размещена в доступном для клиента месте и подлинность которой можно сверить с данными на сайте НБУ.

Кроме того, как сообщили в Нацбанке, проверить легальность обменника можно и в обнародованном на сайте регулятора реестре помещений, в которых осуществляется деятельность по обмену валют или предоставление других финансовых услуг, предусматривающих использование наличности.

Вдобавок регулятор предложил сверять адрес пункта с перечнем нелегальных обменников, который также есть в открытом доступе на его сайте и постоянно обновляется.

Иными словами, спасение утопающих по-прежнему остается делом рук самих утопающих, но благо, теперь в этой сфере есть хоть какие-то инструкции о спасении.

Ольга Гордиенко