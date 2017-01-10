Национализация "ПриватБанка" дала треть прироста госдолга в 2016 году - эксперт

Государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам 2016 года вырос до 71 миллиарда долларов, или около 82% ВВП, в том числе докапитализация "ПриватБанка" в результате его национализации дала более трети роста долга.

Об этом говорится в отчете аналитической группы Case Ukraine, опубликованном в соцсети Facebook.

Эксперты напомнили, что Министерство финансов отчиталось о сокращении госдолга в ноябре на 1,2% - до 67,54 миллиарда долларов, однако в декабре правительство приняло решение о национализации крупнейшего банка Украины "ПриватБанка" и его докапитализации, для чего было выпущено 107 миллиардов гривень ОВГЗ.

"На самом деле долг вырос, и, по нашим оценкам, на конец декабря составил около 82% ВВП (приблизительно 71 миллиард долларов). Всего за год долг вырос примерно на 300 миллиардов гривень. Самые существенные доли этого прироста: заем МВФ на 1 миллиард долларов, размещение еврооблигаций на 1 миллиард долларов. Докапитализация "ПриватБанка" дала более трети роста долга в прошлом году", - отмечается в отчете.

По оценкам Case Ukraine, такая тенденция означает, что обязательства каждого работающего украинца за 2016 выросли на 20,5 тысячи гривень – до 116,7 тысячи гривень, в том числе на "ПриватБанк" в этой сумме приходится 6,6 тысячи гривень.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец ноября 2016 года составила 67,54 миллиарда долларов, что на 1,2% меньше показателя на начало месяца.

В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец ноября составила 1,729 триллиона гривень, что на 0,8% меньше показателя на начало месяца.

В январе-ноябре сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 3,1%, в гривневом эквиваленте – на 9,96%.

В государственном бюджете Украины на 2016 год предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года установлен в размере 1,946 триллиона гривень.