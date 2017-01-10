Розенко сообщил, во сколько обойдется осовременивание пенсий в этом году

На осовременивание пенсий гражданам Украины в 2017 году нужны дополнительные 30-40 миллиардов гривень, сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "Радио Свобода".

"Для осовременивания пенсий дополнительно нужно 30-40 миллиардов гривень",- цитирует Розенко пресс-служба Министерства социальной политики.

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Он отметил, что правительство рассчитывает, что повышение минимальной заработной платы до 3 200 гривень даст дополнительный ресурс на выравнивание социальной справедливости.

"Мы очень рассчитываем, что повышение минимальной заработной платы даст дополнительный ресурс Пенсионному фонду, который мы используем для выравнивания ситуации и восстановления справедливости в пенсионном обеспечении", - цитирует Розенко пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года вице-премьер заявлял, что осовременивание пенсий гражданам Украины, запланированное правительством на 2017 год, может коснуться 5 миллионов пенсионеров.