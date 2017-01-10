Спасая гривню: НБУ сегодня продал банкам $51 миллион

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 10 января, продал банкам 51 миллион долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 57,3 миллиона долларов, средневзвешенный курс аукциона – 27,1396 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,2565 гривни/доллар, участники рынка заключили 44 сделки на сумму 23,2 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины второй раз в текущем году объявил аукцион по продаже валюты повышенным объемом до 100 миллионов долларов.

Согласно сообщению на сайте регулятора, заявки банков на покупку валюты принимались до 11:30.