Гривня на межбанке после утреннего укрепления снова опустилась до 27,20 за доллар

Во вторник, 10 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,10/27,20 гривни/доллар против 26,26/26,36 гривни/доллар на открытии торгов, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНацбанк опустил официальную гривню ниже 27 за доллар

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7016/28,7993 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4535 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,2069 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 190 сделок на сумму 61,42 миллиона долларов.