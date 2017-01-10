Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Курс турецкой лиры к доллару США упал до исторического минимума, достигнув 3,77 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов.

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При этом курс евро к турецкой валюте также поставил рекорд, пробив отметку в 4 лиры, и по состоянию на средину дня он составлял 4,0045 лиры за евро, передает Прайм.

Эксперты связывают падение лиры с политической неопределенностью в стране из-за планируемого перехода к президентской системе, нестабильной ситуацией в регионе, ожиданием негативных прогнозов международных рейтинговых агентств по Турции, а также с общемировой тенденцией укрепления доллара по отношению к мировым валютам.

Темпы падения турецкой национальной валюты по отношению к доллару являются рекордными с 2003 года — за последние два месяца лира упала по отношению к доллару более чем на 15%.