I полугодие 2009 г. будет самым сложным - Данилишин
Но конкурентоспособность вырастет
Самым сложным для экономики Украины будет первое полугодие 2009 года, когда будут сохраняться неблагоприятные для отечественных производителей условия торговли.
Такой прогноз обнародовал министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в своей статье для «Зеркала недели».
Глава Минэкономики ожидает сохранения неблагоприятной внешней конъюнктуры в течение первого полугодия следующго года и постепенную стабилизацию ситуации во втором полугодии.
«Самым сложным станет первое полугодие, когда будут сохраняться неблагоприятные для отечественных производителей условия торговли. Однако можно ожидать также и стремительного повышения ценовой конкурентоспособности экономики Украины по причине девальвации гривни. Следовательно, экспортеры получат курсовую премию и смогут возобновить свои оборотные средства», - прогнозирует министр.
Он сообщил, что в 2009 году правительство готовится к постепенному приведению цены на природный газ к международным уровням, существенному снижению мировой цены на нефть, падению среднегодовых мировых цен на черные металлы на 35%, а также к возможному повышению предельного уровня цен на природный газ для всех категорий потребителей. По словам министра, увеличение газовых тарифов для потребителей «должно оздоровить наш энергетический сектор и уменьшить бюджетное бремя».
Как отметил Б.ДАНИЛИШИН, в прогнозе на 2009 год также учтен значительный отток капитала и сокращения внешнего долга, замедление роста мировой экономики, приведение налогового законодательства к стандартам Европейского Союза, повышение минимальной заработной платы.
«Таким образом, развитие экономики в 2009 году будет зависеть от оздоровления внутренних финансовых рынков, стабилизации курса национальной валюты, повышения конкурентоспособности украинской экономики и роста мировой экономики», - подытожил глава Минэкономики.