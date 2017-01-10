Резервный фонд России за год сократился почти в 4 раза

Совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 января 2017 года составил 972,13 млрд руб., что эквивалентно $16,03 млрд. Такие данные приводятся в сообщении Минфина РФ.

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Напомним, что на 1 декабря 2016 года объем фонда составлял 2 трлн 32,7 млрд руб. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился на 1 трлн 60,57 млрд руб. или на 52,2%, передает Росбалт.

Как пояснили в министерстве, в декабре, в соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2016 год» и приказом Минфина от 30 ноября 2016 года, часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах $6,87 млрд, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов была реализована за 966,90 млрд руб., а «вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета».

В целом за минувший год Резервный фонд «похудел» в 3,75 раза — с 3 трлн 640,57 млрд руб. на 1 января 2016 года.

При этом совокупный объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2017 года равнялся 4 трлн 359,16 млрд руб. ($71,87 млрд).

Отметим, что на 1 декабря прошлого года размер фонда составлял 4 трлн 628,09 млрд руб. Таким образом, за прошлый месяц он сократился в рублевом эквиваленте на 268,93 млрд руб. или 5,8%.

В целом за 2016 год объем ФНБ уменьшился на 16,6% — с 5 трлн 227,18 млрд руб. на 1 января 2016 года.

По закону о федеральном бюджете на 2016 год, прогнозируемый объем Резервного фонда на конец года должен был составить чуть больше 1 трлн руб. Прогноз по Фонду национального благосостояния — 4,66 трлн руб.