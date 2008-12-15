ПУМБ реорганизуется в ОАО

ЗАО «Первый украинский международный банк» реорганизуется в ОАО. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» №235.

Согласно сообщению, вопрос изменения организационно-правовой формы планируется рассмотреть на общем собрании акционеров банка 2 февраля 2009 года.

На собрании планируется утвердить план реорганизации ЗАО «ПУМБ», утвердить условия обмена акций ЗАО «ПУМБ» на письменные обязательства о выдаче акций ОАО «ПУМБ», а также внести изменения в состав наблюдательного совета банка.

Справка УНИАН. ЗАО «Первый украинский международный банк» основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины. Банк имеет 11 филиалов и 127 отделений.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 17,645 млрд. грн., обязательства - 14,173 млрд. грн., собственный капитал - 3,472 млрд. грн., уставный капитал – 2,523 млрд. грн.

Чистая прибыль «Первого украинского международного банка» по итогам января-сентября составила - 93 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ ФИНАНС» (89,87% акций).