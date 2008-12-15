Трише призывает соблюдать правила в борьбе с кризисом

Европейские регуляторы не должны нарушать правила, разрабатывая экономические пакеты помощи. Об этом заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише в интервью Financial Times, передает k2kapital.

"Мы подорвем доверие, если нарушим пакт о стабильности и росте", - сказал Трише. Пакт о стабильности и росте ЕС устанавливает нормы о непревышении странами-участницами уровней дефицита бюджета и государственного долга.

По мнению Трише, финансовая недисциплинированность может угрожать и без того хрупкому экономическому доверию и увеличивать беспокойство рынков капитала относительно потребностей правительств в средствах.

Трише также сказал, что ЕЦБ сейчас не рассматривает покупку правительственного долга. "Сегодня мы, определенно не считаем, что это будет целесообразно", - сказал он. Выкуп госдолга считается одним из способов борьбы с дефляцией и рецессией для центробанков в условиях низкой учетной ставки.