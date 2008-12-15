Макропоказатели-2009 рассчитаны с учетом заключений МФО

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что подготовка макропоказателей на 2009 год, которые сегодня обсуждаются на совещании с членами Кабинета Министров, рассчитывались с учетом заключений международных финансовых организаций (МФО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с членами Кабмина по вопросам разработки макропоказателей на 2009 год.

«Мы сегодня планируем рассмотреть макроэкономические показатели, которые корреспондируются с прогнозами всех компетентных экономических структур как в Украине, так и за ее пределами», - сказала она.

Она также сообщила, что на сегодняшнем совещании будут детально обсуждены статьи расходов министерств и ведомств Украины на следующий год.

Премьер еще раз отметила, что бюджет следующего года будет «чрезвычайно сложным», поскольку на сегодняшний день пока не наблюдается восстановления мировых рынков металлопродукции, химпрома и не произошло стабилизации цен на продукцию аграрного сектора.