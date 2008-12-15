Тимошенко просит ВР рассмотреть “летний” проект госбюджета-2009

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Верховную Раду с просьбой рассмотреть на текущей неделе проект государственного бюджета на следующий год, который был летом т.г. подан правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с членами Кабмина по вопросам согласования макроэкономических показателей на 2009 год.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что проект госбюджета был разработан еще до возникновения мирового финансового кризиса, и на сегодняшний день ни правительство, ни парламент не имеют права терять время.

«И поэтому я обратилась к Верховной Раде, к председателю Верховной Рады, чтобы мы на этой неделе рассмотрели тот вариант бюджета, который есть в Верховной Раде – который был подан еще летом. Но, в то же время, чтобы мы вместе с бюджетным комитетом, вместе со всеми профильными комитетами, вместе с фракциями отработали такое заключение Верховной Рады: по сути дела, проект постановления о замечаниях, дополнениях и технических заданиях правительства по бюджету на 2009 год, которые дадут возможность учесть все признаки финансово-экономического мирового кризиса и выйти на следующую неделю все-таки уже с принятием бюджета в той редакции, которая нужна на сегодняшний день, чтобы учесть все вызовы и проблемы, которые нам преподнес мировой финансовый кризис», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство отозвать проект государственного бюджета на 2009 год из Верховной Рады и начать подготовку другого проекта бюджета.

12 ноября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство отзывает из парламента проект госбюджета на 2009 год.