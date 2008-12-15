Госбюджет-2009 будет до Нового года

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что до Нового года Верховной Радой будут приняты и государственный бюджет, и программа деятельности правительства на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с членами Кабинета министров по вопросам разработки макропоказателей на 2009 год.

Премьер подчеркнула, что принятие бюджета и программы деятельности правительства до Нового года является целью как правительства, так и созданной в парламенте коалиции.

«Вот такую цель мы ставим до конца года перед правительством, перед новой коалицией», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что сегодня утром во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ было найдено взаимопонимание работать именно в этом направлении с целью преодоления негативных явлений в Украине.